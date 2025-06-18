Новый реанимобиль для неонатологической службы поступил в МОЦОМД

Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) получили новый реанимобиль, значительно расширяющий возможности неонатологической службы в Московской области. Современное транспортное средство позволит оперативно и безопасно доставлять новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии в специализированные центры, включая МОЦОМД. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реанимобиль оснащен самым современным оборудованием, необходимым для поддержания жизнедеятельности новорожденных в критическом состоянии. В его арсенале — транспортный кувез, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудование для непрерывного мониторинга жизненно важных показателей, аппарат УЗИ. Все это позволит проводить интенсивную терапию непосредственно во время транспортировки», — рассказала заведующая отделением, врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.

Пополнение автопарка МОЦОМД таким современным и хорошо оснащенным реанимобилем стало возможным благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг» и является важным шагом в развитии неонатологической службы региона, подтверждающий стремление к обеспечению наилучших условий для здоровья и благополучия новорожденных детей.

Новый реанимобиль позволит МОЦОМД увеличить охват новорожденных, нуждающихся в экстренной помощи, особенно в отдаленных районах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.