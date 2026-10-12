Новый педиатр Домодедовской больницы дала советы по питанию детей

Педиатр Марина Соловьева, начавшая прием в Растуновской поликлинике Домодедовской больницы, рассказала родителям о правилах введения прикорма и формирования пищевых привычек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Марина Соловьева начала прием в Растуновской поликлинике Домодедовской больницы. За 32 года работы врач приобрела опыт в ключевых направлениях педиатрии — от диагностики детских инфекций до профилактики хронических заболеваний.

«Здоровье ребенка — это не только лечение болезней, но и их грамотная профилактика. Я убеждена, что индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту, своевременные прививки и правильное питание — залог его гармоничного развития», — отметила доктор.

По словам педиатра, в первый год жизни прикорм прежде всего знакомит малыша со вкусами продуктов. Основной едой младенца остаются грудное молоко или смесь. Врач рекомендовала вводить новые продукты постепенно, раз в неделю, чтобы родители могли заметить возможную реакцию организма.

«Не нужно уговаривать ребенка съесть лишнюю порцию любой ценой», — подчеркнула Марина Соловьева.

Педиатр также посоветовала отказаться от мультфильмов во время еды. Это помогает ребенку лучше чувствовать голод и насыщение и формировать здоровые пищевые привычки с раннего возраста.

Если малыш отказывается от продукта, например брокколи, врач рекомендовала убрать тарелку без комментариев и не настаивать: вкусовые предпочтения формируются постепенно. Пищевые привычки, заложенные в детстве, становятся основой здоровья на всю жизнь. Такой подход соответствует современным принципам профилактической медицины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.