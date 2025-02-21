Новый ЛОР-комбайн доставлен в подразделении больницы Щелкова

В январе 2025 года в Свердловской поликлинике по региональной программе модернизации первичного звена был установлен новый оториноларингологический комбайн. Современное оборудование позволяет врачам-оториноларингологам производить осмотры и медицинские манипуляции с максимальным комфортом для пациентов, сообщает пресс-служба администрации округа Щелково.

Помимо удобного управления и бесшумной работы компрессора, одним из самых важных преимуществ нового оборудования является увеличенная рабочая поверхность комбайна: инструменты, видеокамера, монитор и негатоскоп для рентгеновских снимков всегда в поле зрения врача. Встроенный источник света с регулировкой высоты, угла наклона и поворота обеспечивает оптимальные условия для работы, а высокопрочные материалы обеспечивают легкую дезинфекцию.

«Новый ЛОР-комбайн обеспечивает высокую точность измерений, что особенно важно для диагностики и мониторинга состояния пациентов. Осмотр гортани с эндоскопом гораздо удобнее. Можно увидеть раннее проявление опухоли гортани. Одно из главных преимуществ — быстрое получение результатов, что позволяет врачу-специалисту оперативно принимать решение в направлении лечения пациента», — отметил врач-оториноларинголог Анатолий Куренков.

Оборудование используется для эндоскопической диагностики и лечения ЛОР-заболеваний в амбулаторных условиях.

Записаться на прием к врачу-оториноларингологу может любой пациент, прикрепленный к Щелковской больнице, одним из следующих способов:

позвонив по бесплатному номеру телефона 122;

через региональный и единый порталы госуслуг;

лично в регистратуре поликлиники;

через чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.