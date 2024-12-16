Собянин: новый комплекс онкобольницы в Сколкове достроят в 2025 году

Возведение нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове завершится в 2025 году. Так, в составе медучреждения появятся два корпуса общей площадью более 60 тыс. кв. м., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В амбулаторно-стационарном корпусе будут предоставлять полный спектр онкологической помощи. Он рассчитан на 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. Его оснастят современным оборудованием, в том числе аппаратами МРТ и КТ. На данный момент в корпусе ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Второй корпус — операционно-реанимационный. Его оснастят операционным блоком, отделением реанимации и интенсивной терапии, стационаром, лабораториями. Сейчас здесь идет отделка фасада и помещений. В ближайшем будущем специалисты установят оборудование.

Кроме того, возводится Центр паллиативной помощи. Здесь будут детское и реабилитационные отделения, а также отделения гериатрии и сестринского ухода.

Ранее стало известно, что еще одну поликлинику построят в ТиНАО в 2026 году. Ее возведут в Рассказовке.