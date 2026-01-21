Новые шоу о здоровье и благополучии появятся в «Одноклассниках»

Соцсеть «Одноклассники» (ОК) анонсировала запуск новых программ, посвященных вопросам здоровья и благополучия. Уникальные проекты разработаны с акцентом на пользователей старшего возраста, для которых забота о здоровье представляет особый интерес и значимость.

Первым из представленных проектов стал подкаст «Без Халатов», в котором в качестве экспертов выступают авторитетные врачи. Совместно с постоянным ведущим Александром Мясниковым они рассматривают важные вопросы здоровья, вызывающие интерес у пользователей и профессионалов медицины. Общение происходит в доступной и непринужденной форме, без сложной медицинской терминологии, что делает информацию понятной для широкой аудитории.

Второй проект — ежедневная программа «Центр здоровья». Каждый рабочий день в полдень по московскому времени в ОК проходит прямой эфир с врачами различных специализаций. Пользователи имеют возможность задавать вопросы на самые разные темы: от профилактики заболеваний до поддержания здорового образа жизни. Программа представляет собой интерактивное общение с профессионалами, в котором может принять участие каждый желающий.

«Забота о здоровье — одна из главных тем, волнующих наших пользователей, особенно аудиторию старшего возраста. Новые тематические шоу в ОК — это возможность сделать экспертные знания врачей максимально доступными и понятными для каждого. Мы видим, как живой диалог с профессионалами помогает людям лучше понимать свое здоровье, не бояться обращаться за советом и активнее заботиться о себе. Мы планируем развивать это направление и создавать еще больше полезного контента для нашей аудитории», — рассказал директор по маркетингу и контенту соцсети Борис Мокроусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.