Новые рентгеноаппарат и маммограф заработали в больницах Подмосковья

В поликлинике № 6 Мытищинской больницы начал работу новый рентгеноаппарат, а в Протвинской больнице — маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной тяжелой техникой. Цифровое оборудование позволяет врачу провести более точную диагностику, а значит быстрее выявить патологии и начать лечение. Так, в поликлинике № 6 Мытищинской больницы заработал новый рентгеноаппарат, на закупку которого было направлено более 29 млн рублей. В Протвинской больнице пациентки смогут пройти исследование на новом маммографе. На его закупку был выделен почти 21 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

В Московской области женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более 2 лет могут самостоятельно записаться на исследование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.