Новую подстанцию скорой помощи в Мытищах построят менее чем за год

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход работ по строительству подстанции скорой помощи в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Объект возводят на территории больницы в деревне Сухарево по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Строительство будущей подстанции стартовало в марте, а уже на конец 2024 года намечен финал. В настоящее время строители ведут работы по гидроизоляции бетонной подготовки, утепление песчаного основания под бетонную подготовку, защитную стяжку, армирование фундаментной плиты.

Трехэтажное здание площадью чуть более 1,3 тыс. кв. м рассчитано на одновременную работу пяти бригад в смену.

Здесь обустроят диспетчерскую, комнаты отдыха и психологической разгрузки для медиков, необходимые бытовые и технические помещения.

Блок приема посетителей будет оборудован в соответствии с требованиями доступной среды для маломобильных групп населения. Также оборудуют блок обслуживания служебных автомобилей скорой помощи с мойкой и боксом на одно машиноместо для ремонта с ямой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с прошлого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформляются страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.