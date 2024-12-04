Новое оборудование появилось в отделении паллиативной помощи Химок

В паллиативное отделение Химкинской клинической больницы поступило новое оборудование. В фонде медицинского учреждения появились противопролежневые матрасы, прикроватные туалетные кресла и бактерицидные установки. Техника поступила от областного министерства здравоохранения в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Матрасы помогают предотвратить или снизить скорость развития пролежней у лежачих пациентов. Бактерицидные установки являются незаменимым помощником охраны иммунитета паллиативных пациентов, который и так ослаблен. А туалетные кресла нужны для тех, кому сложно дойти до уборной самостоятельно», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Координационный центр паллиативной помощи в Химках работает на базе поликлиники № 7 на улице Совхозная. В его задачи входит ведение реестра паллиативных пациентов, сбор информации о наличии свободных мест для госпитализации, а также взаимодействие с медицинскими организациями. В настоящий момент здесь работают свыше 50 специалистов.

«Мы настоятельно рекомендуем использовать дома специализированное медицинское оборудование для улучшения комфорта больного. Ведь физическое здоровье тесно связано с психологическим состоянием», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

На региональном портале «Здоровье» можно оставить заявку на получение оборудования для домашнего использования через форму обратной связи или обратиться на горячую линию по паллиативной помощи по номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.