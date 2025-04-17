Новое оборудование для реабилитации военных закупили в центр им Мещерякова в Подмосковье

Участники специальной военной операции и молодые инвалиды с нарушениями слуха и зрения могут бесплатно пройти курс реабилитации в центре реабилитации им. А. И. Мещерякова в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Наш центр уникален и это отмечают сами бойцы. Мы создали здесь все условия для комфортного проживания, закупили новейшее оборудование для эффективной реабилитации, а также подобрали команду лучших специалистов. Реабилитацию в центре прошли свыше 200 жителей Подмосковья и других регионов России», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В это месяце в центр поступило на апробацию новое реабилитационное оборудование — инновационная ортопедическая система Робоспайн и бесконтактная гидромассажная ванна Акварелакс. Это оборудование позволяет эффективно и безопасно избавиться от различных заболеваний позвоночника.

Два новых прибора работают в тандеме. Процедуры бесконтактного гидромассажа позволяют подготовить организм к более глубоким и лечебным воздействиям, которые проводятся на аппарате Робоспайн. Основная же процедура строится на принципе декомпрессии и мягкого механического воздействия.

В центре можно пройти не только курс реабилитации, но и освоить новые профессии. А бойцы СВО могут приехать в центр в сопровождении супруги.

Записаться на курс реабилитации можно подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.