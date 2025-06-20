Новое наркозное оборудование на более 1,2 млрд рублей поступит в больницы Подмосковья

В этом году в медицинские организации Московской области поступят новые наркозно-дыхательные аппараты на сумму более 1,2 млрд рублей. Оборудование закупят благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такое оборудование крайне важно для выполнения хирургических операций. Мы стремимся обеспечить наличие всего необходимого оборудования в больницах и медицинских центрах нашего региона для предоставления качественной медицинской помощи. В этом году 156 единиц новой мед. техники поступит в 30 медицинских учреждений», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Новые наркозно-дыхательные аппараты поступят в Балашихинскую, Видновскую, Луховицкую, Лыткаринскую, Протвинскую, Серебряно-Прудскую и другие больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.