Новое информпособие по гигиене паллиативных пациентов вышло для родных больного

Координационный центр паллиативной медицинской помощи подготовил информационное пособие по уходу за паллиативными пациентами для родственников и соцработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ознакомиться с ним может любой желающий совершенно бесплатно по ссылке или QR-коду на фото. В брошюре подробно рассказывается об особенностях интимной гигиены и чистке зубов, ушей и глаз, мытье волос, стрижке ногтей, уходе за пролежнями и их профилактики.

«Мы создали брошюру по основным вопросам гигиены, которые возникают у тех, кто столкнулся с ситуацией, когда в доме есть паллиативный пациент. Это то, что необходимо знать всем для облегчения состояния пациента и предотвращения развития осложнений», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

В ближайшее время будут выпущены аналогичные пособия на другие важные темы, связанные с улучшением качества жизни паллиативного пациента вне стен стационара. По всем вопросам, связанным с оказанием паллиативной помощи, вы можете обращаться на горячую линии по номеру: 8(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.