Новичкам рассказали, как подготовиться к окунанию в прорубь на Крещение

19 января, в воскресенье, христиане отметят один из главных религиозных праздников — Крещение Господне. Специалисты поделились советами для новичков по окунанию в прорубь, сообщает «ФедералПресс» .

Сотрудники МЧС России подчернули, что регулярное моржевание приносит пользу организму. Однако нырять в ледяную воду всего лишь раз в год или реже может оказаться сильным стрессом для организма. Поэтому, перед тем как погрузиться в холодную воду, необходимо подготовиться, чтобы первые крещенские купания не оказались последними.

«Окунаться, купаться следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей», — предупредили в МЧС.

Алексей Королев, организатор клуба ледового плавания «Шарташ», отметил, что универсального метода подготовки не существует. Некоторые начинают закаляться на снегу, в то время как другие просто приходят и погружаются. Главное — прислушиваться к своему состоянию и настроению, добавил он.

Врачи рекомендуют начинать подготовку за несколько месяцев, но можно и за несколько дней. Полезно принимать контрастный душ или обтираться холодным полотенцем для адаптации к низким температурам. В день перед погружением желательно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи. Моржевать лучше всего при температуре от минус 5 до минус 12 градусов.

Одной из опасностей для новичков являются сильные течения. Проруби на озерах создаются в безопасных местах, тогда как в реках необходимо быть предельно осторожными. Подбираясь к воде, стоит разогреть мышцы и использовать нескользкую обувь. Входить в воду следует аккуратно, погружаясь до уровня шеи. Спасатели предостерегли от ныряния в ледяную воду с головой, так как это может вызвать шок, а находиться в проруби не рекомендуется дольше минуты.

Выходить из иордани следует, используя поручни, лучше держаться за сухую ткань. После купания важно растереть тело и надеть теплую одежду, а затем насладиться горячим чаем и блюдом.