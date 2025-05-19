Новая реальность: выращенные зубы могут заменить импланты

Кандидат биологических наук, заведующая лабораторией клинических смарт-нанотехнологий Института регенеративной медицины Настасья Кошелева заявила, что из клеток соединительной ткани — пульпы скоро начнут создавать выращенные зубы: они вполне могут заменить дорогие импланты, сообщает «Вечерняя Москва».

«Пока что технология не лишена ограничений: зачатки зуба успешно сформировались примерно у половины животных, а отследить поведение имплантированных клеток в долгосрочной перспективе не удалось из-за потери флуоресцентных меток», — сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, пока непонятно, каким образом будет формироваться сосудистая сеть и будут взаимодействовать клетки донора и хозяина в процессе приживления.

Разработки в России ведет Сеченовский университет, а в США — Университет Тафтса под руководством Памеллы Йелик. В Америке искусственные зубы уже имплантируют карликовым свиньям.

Имплант сделан на основе очищенных от клеток моляров — задних жевательных зубов.