Нормальное функционирование: какова роль кортизола в работе организма

Врач Хухрев: кортизол нужен не только, что справляться со стрессом

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что кортизол участвует в жизненно важных процессах организма и необходим не только для преодоления стресса, сообщает Sputnik .

Кортизол часто называют гормоном стресса, однако его значение для организма гораздо шире. Врач отметил, что этот гормон регулирует кровообращение и обеспечивает нормальное функционирование организма.

«Кортизол не только гормон стресса, это вообще гормон, который нам позволяет прямо ходить. Он регулирует централизацию крови так, чтобы она доходила до мозга. Если сосуды расслабятся, вся кровь опустится к ногам, и человек может умереть от коллапса. Кортизол регулирует этот процесс», — пояснил Хухрев.

По словам специалиста, кортизол помогает адаптироваться к стрессу, повышает давление и уровень глюкозы в крови, обеспечивая организм энергией. Врач подчеркнул, что как дефицит, так и избыток этого гормона могут быть вредны для здоровья.

