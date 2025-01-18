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NL Times: в Нидерландах люди меняют зубы на протезы из-за дороговизны лечения

Жители Нидерландов все чаще стали менять свои зубы на протезы, так как не могут оплатить их дорогостоящее лечение, пишет kp.ru .

«Стоматологическая помощь стала настолько дорогой, что многие люди прибегают к удалению всех зубов и замене их протезами», — пишет местная газета NL Times.

В статье отметили, что граждане вынуждены идти на это, поскольку протезирование включено в базовый страховой пакет.

Из материала следует, что Минздрав Нидерландов изучает возможность запрета стоматологиям удалять зубы без медицинских оснований. По словам министра здравоохранения страны Флера Ажемы, Амстердам не может удешевить услуги стоматологий в стране из-за отсутствия средств в бюджете.

Ранее стало известно, что Евросоюз вдвое увеличил импорт лекарственных препаратов из России. При этом в ноябре 2024 года РФ заняла 23-е место среди поставщиков фармпродукции в ЕС.