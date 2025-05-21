Нижегородские врачи спасли пациентку с тяжелой формой красной волчанки

В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко врачи успешно оказали помощь молодой пациентке, столкнувшейся с тяжелой формой системной красной волчанки. Как отметил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, это аутоиммунное заболевание представляло серьезную угрозу, способную привести к инвалидности и нарушению работы жизненно важных органов, сообщает pravda-nn.ru .

Началось все с легких болей в суставах, которые женщина пыталась облегчить с помощью обезболивающих препаратов. Однако спустя месяц симптомы стали более выраженными: возникла отечность, а привычные методы лечения оказались неэффективными. Первоначально был поставлен диагноз «ревматоидный артрит», но назначенное лечение на протяжении нескольких месяцев не приносило желаемых результатов.

По словам заведующего ревматологическим отделением НОКБ Максима Злобина, при поступлении в стационар пациентка испытывала значительные трудности даже при попытке надеть обувь. Сильная слабость и головокружение были вызваны тяжелой анемией. Кроме того, стали проявляться признаки нарушения функции почек, что увеличивало риск получения инвалидности.

Иммунологическое обследование подтвердило опасения относительно системной красной волчанки. Нефробиопсия выявила наиболее тяжелое течение заболевания с высоким риском поражения почек. Медицинский персонал принял решение о проведении интенсивной иммуносупрессивной терапии.

Несмотря на агрессивность лечения, докторам удалось сохранить функцию внутренних органов и избежать необходимости в диализе. В настоящее время состояние пациентки стабилизировалось, лабораторные показатели в норме, и она вернулась к полноценной жизни.