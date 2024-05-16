Психолог раскрыла неизвестный, но «яркий» симптом беременности

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Психолог Закиева заявила, что признаком беременности являются более яркие сны

Перинатальный психолог Марина Закиева рассказала, что некоторые женщины рассказывают о более ярких снах, которые они видят на первых неделях беременности. Тем не менее, такой симптом некорректно считать точным признаком нахождения в «положении», сообщает NEWS.ru .

Эксперт подчеркнула, что точный диагноз даме, подозревающей о беременности, может поставить исключительно врач-гинеколог. Медицинский специалист также озвучит срок беременности и рекомендации для образа жизни, выпишет необходимые витамины будущей роженице.

«Некоторые будущие мамы отмечают более яркие сны в первые недели прекрасного положения, но считать это точным признаком беременности, к сожалению, нельзя», — поделилась Закиева.

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