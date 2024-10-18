Невролог рассказала, как помочь человеку после инсульта

Инсульт — это неожиданное событие в жизни человека, которое кардинально меняет его реальность. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в разговоре с РИАМО рассказала, что чувствует человек после инсульта и как лучше ему оказать помощь.

Перенесшие инсульт люди сталкиваются с физическими ограничениями. Самым очевидным последствием становятся нарушения двигательных функций. Это может быть как частичное ограничение движений, так и полный паралич какой-то из сторон тела. Все зависит от области и степени повреждений в мозге. После инсульта пациенты могут испытывать трудности с простейшими действиями, например, подъемом конечностей, им приходится заново учиться выполнять повседневные задачи, поэтому поддержка близких необходима.

«Афазия (потеря возможности говорить — ред.) — это одно из самых распространенных последствий инсульта. Она может проявляться по-разному: как потерей способности говорить, так и трудностью в понимании речи. Для человека, потерявшего возможность выражать свои мысли, это может стать источником огромного стресса. Каждый разговор превращается в испытание, а это усиливает чувство изоляции и беспомощности», — рассказала Чудинская.

По словам Чудинской, у пациентов, перенесших инсульт, также появляются проблемы с памятью, они могут впасть в депрессию или стать тревожными. У таких людей могут появиться хронические боли, связанные с поражением нервов и мышц. Для того чтобы помочь человеку справиться с последствиями инсульта, нужно набраться терпения, помочь организовать реабилитацию.

«Один из важнейших аспектов помощи — это реабилитация, включающая физиотерапию и лечебную физкультуру. Регулярные упражнения помогают восстановить двигательную активность, улучшить координацию и вернуть способность к самообслуживанию. Специалисты помогают пациентам заново учиться ходить, двигаться и справляться с повседневными задачами», — пояснила врач-невролог.

Немаловажную роль в восстановлении играют эмоциональная поддержка, профессиональная психологическая помощь. Специалисты помогают справляться с депрессией, тревожностью и страхом перед будущим. Важной частью реабилитации становится обучение пациента новым способам восприятия изменений в своей жизни и помощь в адаптации к новым условиям.

«Вернуть человека в общество после инсульта — задача не менее важная. Социальная реабилитация включает восстановление навыков общения, помощь в нахождении новых увлечений и хобби, поддержание контактов с друзьями и родственниками. Важно, чтобы человек не чувствовал себя изолированным от окружающих», — добавила Чудинская.

Для возвращения человека к обычной жизни нужно использовать комплексные меры, тогда есть вероятность, что он сможет восстановить самостоятельность либо частично, либо полностью. Поддержка близких играет ключевую роль в реабилитации, помогая человеку не только восстановить здоровье, но и вернуться к полноценной жизни.