Невролог предупредила об опасности долгого «залипания» в телефоне

Длительное использование смартфона с наклоненной головой приводит к перенапряжению шейных мышц. Это может спровоцировать развитие синдрома «компьютерной шеи» и вызвать проблемы с осанкой, рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Об этом сообщает «СтальМедиа».

«Длительное „залипание“ в телефоне действительно может влиять не только на зрение, но и на осанку, а через нее — и на общее состояние нервной системы. Когда человек смотрит в экран под углом вниз, он избыточно напрягает мышцы шеи, плеч и верхней части спины, та как относительная масса головы в такой позе увеличивается в разы», — пояснила собеседница Демьяновская.

По словам Демьяновской, продолжительное пребывание в такой позе способствует развитию синдрома компьютерной шеи. Из-за неправильного положения позвоночника и мышечного перенапряжения возникают боли, чувство тяжести и скованность в шее. В некоторых случаях это состояние сопровождается головными болями.

Со временем могут произойти функциональные изменения в позвоночнике: развивается хронический мышечно-тонический синдром, появляются болезненные уплотнения в мышцах шеи и плечевого пояса, формируются протрузии и межпозвонковые грыжи, а также другие дегенеративные процессы. Это приводит к изменению естественного расположения сосудов в шейных каналах и возможному сдавливанию нервных корешков.

Она добавила, что в таких случаях человек может ощущать онемение в руках и снижение подвижности плечевого пояса. Кроме того, меняется характер дыхания. Сутулость и наклон головы вперед уменьшают объем грудной клетки, из-за чего легкие не могут работать в полную силу. Мозг получает меньше кислорода, что ведет к снижению концентрации и повышенной утомляемости. Эти нарушения развиваются постепенно и поначалу малозаметны, но со временем они накапливаются и могут серьезно подорвать здоровье.