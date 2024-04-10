Невролог Подмосковья рассказала, как затормозить развитие болезни Паркинсона

11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это прогрессирующее хроническое заболевание, связанное с гибелью нейронов — нервных клеток в головном мозге, вырабатывающих дофамин. От заболевания в основном страдают люди старше 60 лет, но также болезнь может начаться до 25 лет или после 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Первые симптомы этого заболевания — апатия, отсутствие чувства радости, частые запоры, снижение обоняния, тремор конечностей, бессонница, беспокойное поведение во время сна. В зависимости от формы болезни может быть скованность движений, их замедленность. С прогрессом заболевания человеку становится все труднее контролировать свое тело.

Развитие болезни возможно затормозить. Помочь в этом может гимнастика и скандинавская ходьба. Также танцы помогают сдерживать развитие болезни.

«Основой суточного рациона при болезни Паркинсона должны быть зерновые и злаковые продукты, достаточное количество овощей и фруктов, пища, богатая кальцием и небольшое количество продуктов с высоким содержанием белка. В рацион нужно добавить свежие фрукты и овощи — красный перец, брокколи, шпинат, апельсины содержат большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от воздействия свободных радикалов. Также здоровье мозга позволяют поддерживать продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега-3: жирная морская рыба, зеленые листовые овощи, орехи и растительные масла. Белковую и жирную пищу стоит ограничить, она затрудняет поступление в кровь леводопы — аминокислоты, которая необходима для лечения заболевания», — рассказала заведующая неврологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Ольга Фурман.

Если принимать лекарство одновременно с пищей, то к месту всасывания в кровь оно поступит только через несколько часов. Поэтому принимать лекарство нужно за 40-60 минут до еды.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.