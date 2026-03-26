Невролог опроверг информацию о необходимости 8-часового сна
Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори
Врач-невролог Гай Лешцинер заявил, что универсальной нормы сна не существует и восьми часов достаточно не всем. Оценивать режим следует по самочувствию, сообщает «Царьград».
В интервью The Guardian специалист подчеркнул, что потребность во сне индивидуальна. Одним людям достаточно семи часов, другим требуется больше. Главный ориентир — состояние в течение дня и способность сохранять концентрацию.
«Если вы не чувствуете усталости в течение дня и способны сохранять концентрацию, значит, ваш режим сна вам подходит», — пояснил Лешцинер.
Врач добавил, что одна бессонная ночь не наносит организму существенного вреда. Мозг обладает высокой компенсаторной способностью, однако возможны кратковременные последствия — раздражительность и снижение внимания.
При этом систематический недосып опасен. Он повышает риск когнитивных нарушений, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ослабляет иммунную и нервную системы.
