Невролог опроверг информацию о необходимости 8-часового сна

сегодня в 16:08

Продолжительность здорового сна не должна составлять строго 8 часов в с

Врач-невролог Гай Лешцинер заявил, что универсальной нормы сна не существует и восьми часов достаточно не всем. Оценивать режим следует по самочувствию, сообщает «Царьград» .

В интервью The Guardian специалист подчеркнул, что потребность во сне индивидуальна. Одним людям достаточно семи часов, другим требуется больше. Главный ориентир — состояние в течение дня и способность сохранять концентрацию.

«Если вы не чувствуете усталости в течение дня и способны сохранять концентрацию, значит, ваш режим сна вам подходит», — пояснил Лешцинер.

Врач добавил, что одна бессонная ночь не наносит организму существенного вреда. Мозг обладает высокой компенсаторной способностью, однако возможны кратковременные последствия — раздражительность и снижение внимания.

При этом систематический недосып опасен. Он повышает риск когнитивных нарушений, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ослабляет иммунную и нервную системы.

