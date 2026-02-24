Невролог объяснила разницу между магнием и мелатонином

Врач-невролог Мария Медведева рассказала, что магний помогает при тревожной бессоннице, а мелатонин — при сбитом режиме сна и возрастных нарушениях. Препараты действуют по-разному и применяются в разных ситуациях, сообщает Газета.ru .

Магний и мелатонин могут быть эффективны при бессоннице, однако их действие различается, пояснила специалист.

«Магний помогает, если вы не можете уснуть из-за тревоги, навязчивых мыслей или беспокойных ног. Он расслабляет нервную систему. Прием магния не привязан ко времени — его можно выпить утром, в обед или вечером. Мелатонин („гормон сна“) помогает, если сбит режим или при возрастной бессоннице после 50–60 лет. Он не успокаивает, а лишь дает сигнал мозгу, что пора спать. Его лучше принимать за час-два до сна. При тревоге он бесполезен», — пояснила Медведева.

По словам врача, если бессонница длится более двух-трех недель и сопровождается апатией или выраженной тревогой, это может указывать на более серьезные нарушения и требует обращения к специалисту.

Ранее сомнолог Павел Кудинов предупреждал, что хронический недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушает восстановительные процессы в организме.

