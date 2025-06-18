Невролог объяснила, почему женщины сильнее подвержены паническим атакам

Панические атаки могут случиться с каждым, но особенно подвержены им люди с высокой тревожностью и женщины, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Панические атаки — явление, не знающее социальных границ. Они могут настигнуть любого — независимо от возраста, пола, положения в обществе или уровня интеллекта. Однако есть определенные группы риска, у которых такое состояние может возникнуть с большей вероятностью. Например, женщины страдают паническими атаками в пять раз чаще мужчин. Вероятно, это обусловлено особенностями гормонального профиля», – сказала Демьяновская.

Она добавила, что в группу риска входят те, чья нервная система изначально более чувствительна и восприимчива к стрессу, — люди с выраженной тревожностью, склонные к перепадам настроения и бурным эмоциональным реакциям.

«Также в зоне особого внимания люди, уже страдающие другими психическими расстройствами, например, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, генерализованное тревожное расстройство», – отметила невролог.

Демьяновская уточнила, что тяжелый груз прошлого, пережитый травматический опыт — будь то физическое или сексуальное насилие, автомобильная катастрофа или смерть близкого человека — тоже оставляет глубокий след в психике и многократно повышает вероятность развития панических атак.

«Чаще всего спусковым крючком панической атаки становится стресс — внезапный и сильный или хронический и изматывающий. К другим триггерам относятся кофеин, спиртные напитки и психотропные вещества, нехватка сна, чрезмерные физические нагрузки. Иногда, чтобы спровоцировать паническую атаку, достаточно определенного запаха или звука. Во многих случаях паническая атака возникает без явных провокаторов», – заключила она.