Невролог назвала витамины для защиты от болезни Альцгеймера

Дефицит витаминов В12, D и фолиевой кислоты может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Чердак, передает kp.ru .

Она предупредила, что даже умеренная нехватка ряда витаминов негативно влияет на нервную систему.

В список наиболее важных веществ она включила витамины В12, D и фолиевую кислоту.

«В частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — считает она.

Эксперт также отметила значение железа для иммунитета и поддержания здоровья нервной ткани. По словам Чердак, одним из хорошо усваиваемых источников железа и витамина В12 является мясо.

Восполнять дефицит витаминов специалист рекомендовала на основании результатов анализов крови и после консультации с врачом.

