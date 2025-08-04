Невролог Хорошев опроверг пользу настоя из одуванчиков в случае инсульта

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с корреспондентом Ura опроверг опубликованные в социальных сетях заявления о том, что настой из одуванчиков может помочь в профилактике и лечении инсульта. Он нередко происходит из-за нарушения вязкости крови.

Настой из одуванчиков в этом случае не поможет. Более того, наоборот вырастет вероятность смерти. Ведь тогда человек будет думать, что пребывает в безопасности, считает доктор.

«Тем временем риска, наоборот, стало больше из-за его беспечности», — добавил Хорошев.

Невролог напомнил, что в одуванчике есть несколько тысяч разных видов алкалоидов. Они могут оказать непредсказуемое влияние на человека в разных состояниях.

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