Невролог Чудинская дала советы по сохранению здоровья после 45 лет

Для поддержания здоровья и продления молодости после 45 лет стандартом считается гормонозаместительная терапия, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«С наступлением 45 лет в организме человека начинают происходить значительные изменения, связанные с постепенным снижением уровня половых гормонов. У женщин это снижение происходит скачкообразно, часто в период менопаузы, тогда как у мужчин этот процесс более плавный, но не менее значимый для общего состояния организма», — сказала Чудинская.

Она предупредила, что такая терапия противопоказана в ряде случаев, таких как рак матки или молочных желез, инсульт, тромбозы, ишемическая болезнь сердца, заболевания печени или необъяснимые кровотечения.

«Если гормональная терапия невозможна, важно обратить внимание на альтернативные способы поддержания здоровья. В первую очередь, следует включить в рацион продукты, богатые кальцием, такие как молочные изделия, кунжут и авокадо, чтобы укрепить кости и снизить риск переломов и потери зубов. Эстрогены растительного происхождения, содержащиеся, например, в соевых продуктах, могут облегчить состояние при приливах», — пояснила невролог.

Чудинская рассказала, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения состояния кожи, зрения и суставов рекомендуется регулярно употреблять жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе и растительных маслах. Также важно обеспечивать организм достаточным количеством белка, помогающим поддерживать мышечную массу и общий тонус.

«Помимо питания, необходимо пересмотреть образ жизни. Это включает нормализацию режима сна и бодрствования, что помогает организму восстанавливаться и снижать уровень стресса. Регулярная физическая активность — будь то утренняя зарядка, плавание, ходьба, йога или дыхательные упражнения — улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и суставы, а также способствует общему оздоровлению», — подчеркнула врач.

Она уточнила, что умеренное и сбалансированное питание поможет избежать лишнего веса, что также важно для здоровья в этом возрасте.

«Наконец, отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, способствует поддержанию хорошего самочувствия и снижает риск хронических заболеваний. Эти меры помогут укрепить здоровье, замедлить процессы старения и сохранить высокое качество жизни даже в зрелом возрасте», — заключила специалист.

1 декабря отмечается День невролога. Это неофициальный профессиональный праздник врачей, специалистов, ученых, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека.