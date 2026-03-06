Невролог Абдулхаирова назвала самую полезную позу для сна

Невролог, сомнолог Эльмас Абдулхаирова заявила, что при отсутствии заболеваний наиболее физиологичной считается поза на правом боку. Она также объяснила, в каких случаях положение тела во сне нужно менять, сообщает «Крымская газета» .

Институт человека РОМИР выяснил, что 19% россиян спят на правом боку, 13% — на левом, столько же — на животе, 11% — на спине. Четверть меняют позу ночью, почти половина спят с партнерами.

«Если человек ничем не болеет, наиболее физиологичен сон на правом боку с рукой под щекой, чтобы носовые ходы были открыты», — пояснила Абдулхаирова.

По ее словам, в таком положении сердце получает оптимальную нагрузку, дыхательные пути остаются свободными, а риск ночной одышки снижен. Важно, чтобы подушка и матрас поддерживали позвоночник параллельно поверхности.

При проблемах со здоровьем рекомендации меняются. Людям с лишним весом и беременным на поздних сроках не стоит спать на спине. При синдроме обструктивного апноэ сна это положение запрещено. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта полезнее левый бок — это снижает риск заброса кислоты. Сон на животе эксперт назвала нежелательным из-за нагрузки на шею и позвоночник.

Абдулхаирова подчеркнула, что поза меняется с возрастом и может сигнализировать о проблемах с ЖКТ, сердцем или дыханием. Поза «эмбриона» не доказывает тревожность: «Говорить о характере человека по позе во сне — скорее популярная психология», — отметила она.

На качество сна также влияют циркадные ритмы, регулирующие работу гормонов и внутренних органов.

