Невеста в США попала в ДТП прямо перед свадьбой и узнала о раке 4 стадии

В США 31-летняя Мелисса Адамс узнала о редкой форме рака четвертой стадии после аварии накануне собственной свадьбы. Опухоль обнаружили во время обследования в больнице, сообщает «Царьград» .

Мелисса Адамс из штата Алабама попала в ДТП, когда стояла на светофоре: в ее автомобиль врезалась другая машина. Женщину госпитализировали и провели компьютерную томографию.

Обследование показало множественные новообразования по всему телу. Позже онкологи диагностировали саркому из фолликулярных дендритных клеток — редкую форму рака, которая чаще поражает лимфатические узлы. Врачи установили четвертую стадию заболевания.

По словам пациентки, на протяжении многих лет она испытывала боль и другие симптомы, но связывала их с аутоиммунным заболеванием и не подозревала об онкологии.

Несмотря на диагноз, свадьбу отменять не стали — пара поженилась на следующий день после аварии.

По данным Cancer Research UK, около трети случаев рака выявляют во время обследований по другим поводам. Врачи рекомендуют при длительных или изменившихся болях проходить дополнительную диагностику и не объяснять симптомы только ранее поставленным диагнозом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.