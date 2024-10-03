Непрекращающиеся израильские удары поставили больницы Ливана в сложную ситуацию

Сотрудники ливанских больниц и других учреждений, оказывающих населению основные услуги, оказались в сложной ситуации на фоне непрекращающихся ударов со стороны Израиля, сообщают РИА Новости .

В Сети появились кадры из переполненной больницы, где среди раненых находится много детей. Несовершеннолетние попали в медучреждения с различными осколочными ранениями.

У некоторых детей осколками посечено все тело. У других — серьезно повреждены конечности. По данным журналистов, мест в больницах уже не осталось, они переполнены пострадавшими людьми.

Ранее россиян, находящихся на территории Израиля, попросили покинуть страну, пока такая возможность еще есть. Несколько авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы.