Непереносимость глютена у людей: когда хлеб и пицца становятся ядом

В мире, где булочки и пицца считаются гастрономической радостью, существует группа людей, для которых эти продукты — настоящая угроза. Целиакия — генетическое заболевание, при котором иммунная система атакует собственный кишечник в ответ на употребление глютена, рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Коварство болезни и диагностика

Заболевание может годами маскироваться под другие проблемы. У взрослых оно часто проявляется хронической усталостью, анемией и болями в суставах, в то время как у детей вызывает задержку роста и резкое снижение веса. Особенно коварна латентная форма, которая может «спать» десятилетиями, пока стресс, беременность или тяжелая инфекция не станут спусковым крючком для ее проявления.

«Выявить целиакию — задача не из простых. Современные методы включают анализ на специфические антитела и биопсию кишечника, которая показывает характерное повреждение ворсинок. Однако многие пациенты проходят долгий путь от одного специалиста к другому, прежде чем получают правильный диагноз», — отметила Джутова.

Строгая диета и последствия отказа от нее

Лечение целиакии — это не временная мера, а пожизненный отказ от глютена. Даже крошечная частица хлеба может запустить разрушительный процесс. Современная пищевая промышленность предлагает множество безглютеновых альтернатив, но больным приходится быть предельно внимательными — скрытый глютен может содержаться в самых неожиданных продуктах, от соевого соуса до некоторых лекарств.

«Игнорирование болезни чревато серьезными осложнениями: от остеопороза и бесплодия до лимфомы кишечника. Хорошая новость в том, что строгое соблюдение диеты позволяет полностью восстановить кишечник и избежать этих угроз», — предупредила диетолог.

Жизнь с целиакией требует дисциплины, но не лишает радостей. Современные рестораны и магазины все чаще учитывают потребности таких людей, а наука активно ищет способы сделать лечение более комфортным.

Главное — не откладывать визит к гастроэнтерологу при подозрительных симптомах, ведь своевременная диагностика может избавить от многих проблем в будущем, заключила специалист.