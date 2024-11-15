Лучшее питание для недоношенного ребенка — это грудное молоко, которое содержит все необходимые для него вещества и факторы, сообщила РИАМО врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

«Лучшее питание для недоношенного малыша — это грудное молоко. Кормление должно быть по требованию, но не реже чем каждые 2–2,5 часа в течение первого месяца жизни, поскольку дети склонны к частым срыгиваниям», — сказала Мурзина.

Она добавила, что ребенка нужно кормить под углом 45 градусов и держать «столбиком» после кормления не менее 20 минут. Если мать не может кормить грудью, для питания используют адаптированные молочные смеси для недоношенных детей.

«Купать таких детей можно уже в первые сутки после выписки из роддома. Однако после прививки БЦЖ купание в тот же день не рекомендуется. Температура в помещении для купания должна быть выше 25–26 °C, а температура воды — около 37 °C. В течение первого месяца рекомендуется кипяченая вода, добавлять травы, сборы или марганцовку не следует», — предупредила неонатолог.

Мурзина уточнила, что после купания ребенка аккуратно промакивают полотенцем, избегая растирания, и заворачивают в теплую сухую пеленку. Все манипуляции по уходу за кожей и пупочной ранкой проводят не ранее чем через 10 минут после купания.

«Вакцинация проводится по индивидуальному графику в зависимости от степени недоношенности. Если вес ребенка менее 2 кг, прививку БЦЖ в роддоме не делают. Для детей с более тяжелой степенью недоношенности вакцинация откладывается до года и выполняется по скорректированному графику», — рассказала специалист.

Она заключила, что массаж таким детям рекомендуется, но его проводят с осторожностью, избегая растираний и растягивания кожи, особенно в первые 3 месяца жизни. О необходимости и интенсивности массажа решает педиатр, исходя из степени недоношенности ребенка.

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day). Дату учредили для того, что чтобы повысить осведомленность общества о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Ежегодно на Земле более 13 млн детей рождаются недоношенными — в среднем это каждый 10-й ребенок.