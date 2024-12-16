Неонатолог МОЦОМД рассказал, как вызвать врача для осмотра новорожденного на дому

Патронаж новорожденных осуществляется в течение 3 дней после выписки из роддома. В момент выписки информация о новорожденном автоматически передается в детскую поликлинику по месту жительства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В день выписки наши сотрудники уточняют адрес, по которому будет находиться новорожденный. Регистрация родителей не имеет значения. На следующий день после выписки медсестра передает информацию в кол центр по номеру 122. На третий день к ребенку приходит педиатр из поликлиники по актуальному адресу, проводит осмотр, собирает анамнез и предлагает прикрепление к своей поликлинике. Если родители выбрали другую поликлинику, прикрепление не обязательно — в течение месяца врач и медсестра будут оказывать помощь без учета прикрепления», — рассказала врач-неонатолог послеродового отделения Люберецкого роддома Наталья Власьева.

Если женщина зарегистрирована по одному адресу, а живет по другому, педиатр направляется по фактическому адресу проживания. Специалисты Люберецкого роддома всегда уточняют этот момент при оформлении документов. Если роды проходили в другом роддоме, то они должны отправить информацию о новорожденном в кол центр. В случае отсутствия данных, родитель может самостоятельно позвонить по номеру 122 для запроса патронажа новорожденного.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.