Неонатальный скрининг расширят на два заболевания с 1 апреля в России
С 1 апреля 2026 года расширяется перечень обследований в рамках неонатального скрининга. Это следует из приказа Минздрава РФ, сообщает ТАСС.
В список врожденных и наследственных заболеваний, подлежащих диагностике, включены две редкие патологии: дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) и Х-сцепленная адренолейкодистрофия. Оба заболевания передаются по наследству.
Документ вступает в силу с 1 апреля текущего года.
Ранее Минздрав России выпустил рекомендации о том, что россиянок нужно информировать о времени, когда лучше всего рожать. Соответствующие рекомендации женщинам будут давать во время диспансеризации.
