«Немые убийцы»: рак и инфаркт протекают бессимптомно, заявил Мясников

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о заболеваниях, которые протекают без симптомов, из-за чего отличаются особой опасностью. Среди них — инфаркт, инсульт, стенокардия, рак, хроническая почечная недостаточность, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Все это подкрадывается к нам исподволь. Это немые убийцы, они происходят после долгих лет существования немой болезни. Помимо сердечных болезней и онкологии сюда же относятся гепатит С, от которого ежегодно умирают миллионы людей», — сказал Мясников.

При этом, по словам медика, не очень целесообразно делать скрининги на любые болезни — например, синдром Гийена — Барре, который встречается крайне редко

. Проверять нужно распространенные заболевания — гипертонию, рак, заключил Мясников.