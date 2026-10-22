Нейропсихолог связала пессимизм с ускоренным старением

Нейропсихолог Кира Макарова предупредила, что негативный взгляд на жизнь может привести к потере иммунных клеток и ускорить старение, сообщает «Абзац» .

Макарова считает глубинную волю к выживанию базовой защитой от тяжелых недугов. При этом влияние оптимизма и пессимизма, по ее словам, зависит от длительности стресса.

«При пессимистическом взгляде на жизнь организм теряет иммунные клетки и быстрее стареет. При этом оптимизм помогает вырабатывать гормоны для преодоления стресса, но лишь кратковременного. Если он затянулся, оптимисты теряют силу из-за несовпадения реалий с ожиданиями, а пессимистам выбраться помогает то, что они ни на что не надеялись», — пояснила Макарова.

В работе с пациентами специалист делает акцент на изменении мировоззрения и возвращении готовности отвечать за собственную судьбу. По ее словам, такой подход запускает механизмы адаптации.

Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали данные 7250–7870 участников. Они выявили связь высокого уровня пессимизма с дефицитом наивных Т-лимфоцитов CD4+ — клеток, регулирующих иммунный ответ, — и ускоренным биологическим старением клеток.

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