Нейрохирурги Долгопрудного выполнили двухуровневую операцию на позвоночнике

В больницу Долгопрудного в плановом порядке поступил 67-летний житель Московской области. В течение многих лет он отмечал онемение и сдавленность в области шеи, плеч, рук. Также его беспокоили периодически возникающие боли в спине, шум в ушах, головная боль и головокружение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В последнее время у пациента появились еще непроходящая слабость и чувство постоянной усталости. Все это заставило мужчину обратиться к врачам.

По результатам обследований выяснилось, что причина болезненного состояния — в дистрофических изменениях межпозвонковых дисков на фоне остеохондроза. Нервные корешки и сосуды были сдавлены пульпозным ядром, выпяченным за пределы фиброзных колец межпозвоночных дисков. К тому же, в прилежащих к грыже местах позвонков появились костные наросты — остеофиты.

Долгопрудненские нейрохирурги — заведующий отделением Павел Савинков и сотрудник отделения Станислав Киселев — выполнили операцию на двух уровнях позвоночника. Одновременно врачи удалили две грыжи диска позвонков и остеофиты, а также восстановили целостность фиброзных колец. При этом поврежденные болезнью позвонки не стали заменять имплантами. Докторам удалось сохранить их с помощью специального состава, укрепляющего костную ткань.

Операция, выполненная открытым способом с применением нейрохирургического микроскопа, заняла около 1,5 часов.

Сейчас, спустя два дня после оперативного вмешательства, пациент чувствует себя хорошо. В ближайшее время мужчина будет выписан из стационара. Благодаря нашим врачам его жизнь стала качественно иной — без боли и слабости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.