Не всегда проблемы с сердцем: о чем может говорить боль в груди

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Врач-кардиолог Романенко: боль в груди может говорить о защемлении нервов

Кардиолог Татьяна Романенко рассказала, какие болезни могут характеризироваться болью в грудине и мимикрировать под заболевания сердца. По ее словам, боль в груди возможна при межреберной невралгии и защемлении нервов, корешковом синдроме.

Бывает, что дискомфорт в грудине оказывается признаком опоясывающего герпеса.

Еще один случай — болезни органов дыхания и желудочно-кишечного тракта — грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, но они обязательно будут связаны с приемом пищи.

«А когда болит сердце, когда есть ишемия, болезненности при надавливании не будет. Боль может быть при заболеваниях органов дыхания», — отметила Романенко в эфире радио Sputnik.

В целом врач советовала обращать внимание на обстоятельства, при которых возникает боль.

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