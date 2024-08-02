Врач Сережина рассказала, какие анализы необходимо сдать перед отпуском

Забронировать отель, купить билеты, обновить гардероб, собрать вещи — эти пункты присутствуют в большинстве чек-листов при подготовке к отпуску. Мало кто забывает проверить чемодан перед поездкой, но очень многие игнорируют проверку состояния собственного организма. В результате отдых может омрачиться проблемами со здоровьем, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Терапевт и стоматолог

«Прежде всего, стоит начать с терапевта. Этот специалист проведет общий осмотр и при необходимости даст направление на анализы крови и мочи для более полной диагностики. Он же измерит давление — крайне важно убедиться, что оно в норме, так как перелет и смена климата могут спровоцировать гипертонический криз. Помимо этого, терапевт может направить вас к другому специалисту, если будут показания», — сказала врач.

Следующий визит — к стоматологу. Зубная боль может испортить любой отдых, а медицинские страховки часто не покрывают стоматологические услуги. Поэтому лучше посетить зубного врача за 2-3 недели до поездки, чтобы успеть пройти лечение, если это необходимо.

ЛОР и гинеколог

«Не забудьте и про ЛОРа — он поможет вовремя обнаружить серные пробки, которые практически не дают о себе знать, пока в ухо не попадет вода. После частых и длительных ныряний они разбухают, вызывают боль и проблемы со слухом. Так что лучше избавиться от этих пробок до отпуска», — добавила Сережина.

Для женщин обязателен визит к гинекологу. Грамотный специалиста проконсультирует об особенностях организации безопасного отдыха, чтобы избежать переохлаждения, стресса и различных гинекологических заболеваний.

Проверка кишечника

«Теперь перейдем к анализам, которые важно сдать перед отпуском. Начнем с анализа колонофлор-16 (биоценоз) — это количественное определение микробиоты толстого кишечника. Зачастую в отпуске человек меняет пищевые привычки и знакомится с новыми блюдами, а в сочетании со стрессом от смены климата и часового пояса спутником туриста оказывается дисбаланс микрофлоры», — обозначила эксперт.

Кроме того, изменение микробиоты кишечника может указывать на наличие воспалительных заболеваний ЖКТ или нарушение обмена веществ. Колонофлор-16 помогает вовремя оценить состояние микробиоты кишечника и внести корректировки в планы — например, заранее исключить из рациона определенные блюда или доукомплектовать аптечку нужными препаратами. Для детей предусмотрено аналогичное исследование – энтерофлор.

Анализ крови

Следующим исследованием в чек-листе должно стать стандартное биохимическое обследование. Это один из стандартных анализов, предназначенный для диагностики широкого спектра патологий. В частности, исследование включает проверку функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, уровня холестерина и сахара в крови, а также выявление воспалительных процессов.

Еще один базовый анализ, который считается обязательным при проведении профилактических исследований людей любого возраста и пола – клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ. Как и его биохимический «коллега», он помогает оценить общее состояние организма и выявить определенные патологии вроде анемии или онкологических заболеваний кроветворной системы.

Анализ мочи

Последним по порядку, но не по значению является общий анализ мочи с микроскопией осадка. Этот анализ помогает выявить нарушения работы почек или мочевого пузыря, а также некоторые системные заболевания, такие как диабет, гепатит и болезни обмена веществ.

«Стоит подготовиться к тому, что по результатам вышеперечисленных исследований врач может назначить дополнительные анализы, на которые стоит предусмотреть запас времени перед поездкой. Пренебрегать ими не стоит — позаботьтесь о своем здоровье заранее, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов», — заключила врач.