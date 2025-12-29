«Не валяй дурака»: обычная хромота вскрыла рак мозга у 8-летнего мальчика

Восьмилетний британец Джейми смог победить агрессивную форму рака мозга, симптомы которого долгое время списывали на обычное недомогание. Историей выздоровления ребенка поделилась его мать Аня Хью, пишет «Царьград» со ссылкой на Mirror.

Тревожные признаки появились еще осенью 2023 года. Тогда Джейми жаловался на головные боли и тошноту, однако медики диагностировали у ребенка лишь обезвоживание на фоне кишечной инфекции. Состояние мальчика не улучшалось, и к концу года ситуация стала критической.

Решающий момент наступил во время рождественских каникул. Во время прогулки Джейми внезапно начал сильно хромать. Аня Хью призналась, что сначала не поверила сыну.

«Когда мы возвращались домой, он неожиданно начал хромать. Я посоветовала ему не валять дурака и ходить нормально, но он сказал, что не притворяется», — вспомнила мать.

Срочное обследование выявило у ребенка опухоль головного мозга размером 6×5 сантиметров. Мальчик перенес две сложнейшие операции по удалению новообразования и длительный процесс реабилитации.

Весь 2024 год стал для семьи временем тяжелых испытаний. После завершения последнего курса химиотерапии в конце сентября, в ноябре 2024 года медики официально подтвердили: Джейми здоров.

