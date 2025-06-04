Не только способ похудеть: как занятия бегом помогают уменьшить риск заболеваний

Занятия бегом — это не только способ сбросить лишний вес, но и возможность улучшить работу сердца, снизить риск инсульта и инфаркта, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Часто бег воспринимают исключительно как способ сбросить вес, но на самом деле его польза гораздо шире. Регулярные аэробные нагрузки, к которым относится и бег, заметно улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижают риск инсульта, инфаркта, диабета второго типа и даже некоторых видов рака», — сказала Уланкина.

Она добавила, что во время бега улучшается чувствительность тканей к инсулину, нормализуется уровень глюкозы и холестерина в крови, укрепляется сердечная мышца.

«Также бег повышает выносливость и насыщает ткани кислородом, что особенно полезно при сидячем образе жизни и хронической усталости. Если бегать регулярно, улучшается качество сна, укрепляется иммунитет, ускоряется обмен веществ. Тренировки влияют не только на физическое здоровье: при беге в головном мозге вырабатываются эндорфины и серотонин», — рассказала врач.

Уланкина пояснила, что это особые гормоны, которые улучшают настроение, снижают уровень стресса и тревожности, помогают справиться с легкой формой депрессии. Поэтому не зря говорят, что от бега возникает зависимость — многие люди ощущают после пробежки подъем сил и ясность мышления.

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. В этом году он выпадает на 4 июня. Данный день появился, чтобы привлечь к бегу как можно больше людей. Этот вид спорта является одним из простых и самых доступных видов занятий.