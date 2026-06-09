Не просто перекус: как чипсы из лапши могут спровоцировать криз

Чипсы из сухой лапши — это, по сути, та же обычная лапша, только хрустящая и щедро присыпанная усилителями вкуса. Со стороны выглядит как забавный снек за 150 рублей, но с точки зрения питания это концентрат соли, рафинированных углеводов и пальмового жира. Об этом РИАМО сообщила диетолог Татьяна Файзуллина.

Вкусы вроде соевого соуса и барбекю означают огромное количество натрия и глутамата — в одной маленькой пачке может быть едва ли не половина дневной нормы соли.

«Разговоры про „жизнеугрожающее состояние“ не на пустом месте: при регулярном злоупотреблении избыток соли бьет по давлению и почкам, а у людей с гипертонией или сердечными проблемами может спровоцировать криз. Плюс сухой продукт сильно обезвоживает и нагружает ЖКТ. Разовый перекус здорового человека не убьет, паниковать не стоит. Но воспринимать это как полноценную еду нельзя — это лакомство-баловство, не чаще раза в неделю и небольшой порцией», — сказала диетолог.

Пейте воду, читайте состав, следите за общим количеством соли в рационе. Хочется хруста — орехи, сухарики из цельного хлеба или овощные чипсы куда безопаснее.

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