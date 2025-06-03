Не перегружаем организм: какая дистанция подойдет для велопрогулок новичкам?

Если у вас нет опыта велопрогулок, но вы хотите приобщиться к этому спорту, то лучше начинать с 20-30 минут катания в день, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если вы никогда раньше не занимались велоспортом, рекомендуется начинать с 20–30 минут спокойного катания в день. Выбирать лучше маршруты с ровной местностью, чтобы не было необходимости долго или часто ехать в горку. Такой нагрузки достаточно, чтобы укрепить сердце и сосуды, не перегружая организм», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что поначалу оптимально проезжать от 5 до 10 км в комфортном темпе — когда дыхание учащается, но вы можете спокойно разговаривать.

«Со временем, когда выносливость повысится, такая нагрузка может казаться недостаточной. В таком случае можно увеличить среднее время поездок до 40–60 минут. При этом важно следить за пульсом: у людей среднего возраста максимальная частота не должна превышать 120–140 ударов в минуту», — предупредила специалист.

Врач заключила, что более интенсивные нагрузки требуют предварительной консультации с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. В этот день следует пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости и т. д.