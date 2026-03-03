Не панацея: какие риски таит в себе безалкогольное пиво
Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что безалкогольное пиво нельзя считать полностью безопасным напитком, сообщает NEWS.ru.
По словам врача, в безалкогольном пиве содержится до 0,5% чистого спирта. Кроме того, в составе сохраняются фитоэстрогены, продукты брожения и красители.
«Безалкогольное пиво — не панацея. Во-первых, в нем все же есть алкоголь, пусть и в небольших дозах, до 0,5%. Во-вторых, в нем сохраняются все те же фитоэстрогены, продукты брожения и красители. Безалкогольное пиво также раздражает желудок и дает нагрузку на почки. Но его главная опасность в другом: для многих оно становится „мостом“ к обычному пиву, притупляя бдительность и формируя ритуал», — пояснила Тен.
Терапевт подчеркнула, что регулярное употребление таких напитков может сформировать привычку и стать шагом к возвращению к алкогольному пиву.
Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ на пиво, который вступит в силу в 2027 году. Документ расширяет перечень допустимых видов солода, включая ржаной, гречишный и просяной, а также распространяется на безалкогольные сорта.
