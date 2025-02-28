«Не надо ждать»: острая боль в животе у ребенка может быть смертельной опасной

Хирург призвал не заниматься самолечением при острой боли в животе у ребенка

Острая боль в животе у ребенка может быть признаком различных состояний, некоторые из них требуют немедленного обращения за медицинской помощью и проведения хирургической операции. Об основных симптомах, которые могут указывать на такие состояния, рассказал РИАМО детский хирург «СМ-Клиника» Андрей Петров.

Он отметил, что только врач может точно определить точную причину боли и, исходя из этого, определить тактику лечения. Важно обращать внимание на следующие симптомы: сильная и постоянная боль в животе; боль, усиливающаяся при движении или прикосновении; рвота или отсутствие аппетита; кровянистые выделения или изменения в стуле; повышение температуры тела.

Говоря о наиболее часто встречающихся состояниях, которые могут проявляться острой болью в животе и требуют хирургического вмешательства, врач назвал аппендицит, кишечную непроходимость и ущемление паховой грыжи.

«Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Острый аппендицит требует оперативного хирургического вмешательства, поскольку может стать причиной таких осложнений, как перитонит или сепсис. Заподозрить его можно по болям в правой нижней части живота у ребенка, повышением температуры тела, а также тошнотой и рвотой», — рассказал Петров.

По словам специалиста, следующая опасная патология, требующая оперативного хирургического вмешательства — кишечная непроходимость. Это нарушение прохождения содержимого кишечника по пищеварительному тракту. Главная опасность этой патологии кроется в том, что без лечения может развиться некроз тканей кишечника и перитонит.

Заподозрить кишечную непроходимость у ребенка можно по таким признакам, как: сильные боли в животе, отсутствие стула и газов, рвота, вздутие живота. Выбор тактики лечения патологии зависит от ее причины и степени тяжести. Операция может потребоваться в более тяжелых случаях.

Другое распространенное состояние у детей, требующее оперативного хирургического вмешательства, — ущемление паховой грыжи, когда содержимое грыжевого мешка сдавливается. Такое может произойти при внезапном повышении внутрибрюшного давления, например, при поднятии тяжестей или натуживании. Проявляется сильной болью в месте грыжи, невозможность ее вправить, повышение температуры тела.

Состояние опасно тем, что без своевременного лечения оно может привести к некрозу тканей и перитониту. В данном случае требуется экстренная хирургическая операция. В некоторых случаях может потребоваться его удаление.

«Родителям следует помнить, что при острой боли в животе у ребенка важно не медлить с обращением к врачу или вызовом скорой помощи. Не исключено, что может требоваться операция. Главное — не пытаться заниматься самолечением», — резюмировал Петров.