«Не надо есть литрами майонез»: россиянам рассказали, как выжить в новогодние праздники

Во время новогодних каникул настоящей «героиней труда» можно смело назвать печень — именно она отвечает за переработку этанола, содержащегося в алкогольных напитках. Помимо этого, нагрузку на нее значительно увеличивают тяжелые и жирные блюда. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Самое серьезное испытание для печени — это алкоголь, поскольку при его переработке образуются токсичные вещества, которые могут повредить ее клетки. Чтобы снизить вред, лучше не перебарщивать с количеством и не смешивать разные напитки — стоит выбирать что-то менее крепкое и не очень сладкое.

«Отличной альтернативой будут ягодные морсы, травяные чаи или просто вода с лимоном, которые помогут поддерживать водный баланс и снабдят организм антиоксидантами. Если выпить стакан воды с лимоном перед застольем, это поможет запустить метаболизм и улучшить пищеварение. Цитрусовые, такие как лимоны и грейпфруты, особенно полезны, потому что они помогают выводить токсины», — сказала врач.

А еще можно заварить себе имбирный чай — он улучшает кровообращение, или добавить в напиток куркуму, чтобы поддержать выработку желчи и снять воспаление.

«Что касается еды, здесь тоже есть свои нюансы. Чтобы не переесть за праздничным столом и не повысить нагрузку на печень, лучше за полчаса-час до застолья перекусить чем-то легким — например, овощами, нежирным белком или небольшим количеством кисломолочного продукта с низким содержанием жира. Это уменьшит чувство голода и не даст вам съесть лишнего», — добавила Сережина.

Во время ужина старайтесь выбирать блюда с клетчаткой, нежирную рыбу, морепродукты и овощные гарниры. Зелень и овощи отлично помогают пищеварению и нейтрализуют тяжелую еду.

Рекомендуется не употреблять блюда с большим количеством масла или майонеза. Жареное мясо лучше заменить на запеченное или тушеное, приготовленное с минимальным количеством жира. Также легким и полезным выбором станут гарниры из брокколи, цветной капусты или кабачков.

«Если после застолья появится ощущение тяжести или дискомфорт в области печени, то облегчить симптомы помогут натуральные средства. Разгрузочные дни с большим количеством воды, легкими овощными супами или овсяным киселем помогут печени прийти в норму. Можно также заварить отвары из расторопши или шиповника. Расторопша содержит силимарин, который защищает клетки печени, а витамин С из шиповника укрепляет иммунитет. Тем не менее, не стоит увлекаться народными методами — если дискомфорт продолжается долго или слишком силен, то не стоит затягивать с визитом к специалисту», — объяснила эксперт.

Не стоит забывать про правильное хранение и приготовление пищи. Несвежие продукты или те, что долго лежали, особенно если они содержат майонез или яйца, могут вызвать пищевое отравление, что еще больше нагрузит печень. Старайтесь использовать только свежие продукты, тщательно их мыть и не оставлять готовую еду надолго.

«Главное — соблюдать меру во всем: в еде, напитках и калорийности. Простой подход, умеренность и небольшие натуральные средства помогут сохранить здоровье печени и хорошее самочувствие даже в праздничные дни», — заключила врач.