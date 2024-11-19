Не может сам вставать: Александр Митта получил паллиативный статус

Режиссеру и народному артисту Александру Митте предстоит пройти обследование на наличие онкозаболеваний. Сейчас он сам не может встать, ему присвоили паллиативный статус, сообщает Mash .

В почке у Митты нашли злокачественное образование. В ближайшее время с ним начнет работать врач-онколог.

Сейчас за 91-летним Александром Наумовичем присматривают сотрудники центра паллиативной помощи для смертельно больных людей. Ему не удается самостоятельно вставать.

Создатель фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» попадал в больницу с инсультом в ноябре прошлого года. Летом того же года он лежал в реанимации. Тогда у него диагностировали транзиторную ишемическую атаку, синдром внутренней сонной артерии и деменцию.