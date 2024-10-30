Не лекарство от всего: в чем опасность злоупотребления мирамистином

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что при регулярном использовании мирамистина микробы могут накопить к нему устойчивость, инфекции перестанут поддаваться антисептику.

«Люди брызгают мирамистин в горло, когда оно болит, при фарингитах, тонзиллитах, ларингитах, гайморитах, промывают хронический, наружный отит. Некоторые используют его после секса для экстренной профилактики», — сказал врач в эфире радио Sputnik.

По словам доктора, не бывает какого-то одного лекарства от всего, в использовании мирамистина нет постоянства. Как к большинству антибиотиков и антибактериальных препаратов, организм человека может быстро привыкнуть к и мирамистину.

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