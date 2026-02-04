Не лечить за врача, а быть рядом: как правильно поддержать близкого с онкологией

Поддержка человека с онкологическим диагнозом начинается не с советов и контроля, а с умения быть рядом и принимать любые его чувства, сообщила РИАМО психолог Московской службы онкопсихологов департамента труда и социальной защиты населения Алина Чуканова.

«Главный принцип в помощи пациенту с онкологическим диагнозом — быть рядом. Поддержка — это не попытка взять контроль над болезнью и процессом лечения, а создание безопасного пространства, где близкий может быть собой и испытывать самые разные эмоции. Принять их — первый шаг на пути к лечению», — сказала Чуканова.

Она добавила, что есть пять ключевых советов, которые помогут родственникам правильно поддержать своего близкого.

Слушайте, не перебивая и не оценивая

«Часто самое важное — дать человеку выговориться, не спешить с советами и утешениями вроде „не думай о плохом“ или „все будет хорошо“. Фразы „я с тобой“, „это действительно тяжело“ и „расскажи, если хочешь“ могут быть ценнее», — рассказала специалист.

Предлагайте конкретную помощь

Чуканова отметила, что вместо расплывчатого «Если что нужно — звони», лучше сказать: «Я могу сегодня купить продуктов/отвезти тебя в клинику/погулять с собакой. Что тебе сейчас подойдет?». Это снимает с близкого груз необходимости просить о помощи.

Уважайте чувства и решения больного

«Ваш близкий имеет право на любые эмоции. Не пытайтесь навязать ему „позитивный настрой“ любой ценой. Поддерживайте его выбор в лечении, если он обсужден с лечащим врачом», — посоветовала эксперт.

Оставайтесь в контакте

По мнению онкопсихолога, регулярные, но ненавязчивые знаки внимания (короткое сообщение, открытка, небольшой подарок) напоминают человеку, что он не одинок, даже если сам он сейчас не готов к активному общению.

Не забывайте о себе

«Поддержка родственника с онкологическим диагнозом — эмоционально затратная работа. Чтобы не выгореть, вам тоже нужны ресурсы. Не пренебрегайте собственным отдыхом, здоровьем и чувствами. Обращаться за помощью к психологу полезно и для родственников», — подчеркнула Чуканова.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Эта дата призвана повышать осведомленность населения Земли об онкологических заболеваниях.

