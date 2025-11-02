Не комплексовать: тюменский уролог назвал нормальную длину пениса

«Важно понимать, что член у всех мужчин увеличивается по-разному. Например, в состоянии покоя он может составлять 10 см и существенно увеличиваться в состоянии эрекции. Есть, конечно, заболевания, например, микропенис, скрытый половой член. Тогда нужно показаться врачу», — объяснил Бузолин.

Специалист добавил, что в иных случаях комплексы по этому поводу не имеют смысла. Если комплексы мешают жить, то в некоторых случаях ситуацию можно улучшить с помощью пластической хирургии. Существуют операции, позволяющие изменить длину, толщину и даже размер головки полового члена.

Ранее акушер-гинеколог рассказала, что сильнее всего губит мужскую потенцию. По словам эксперта, любая система, а репродуктивная система тем более требует тренировки.

