Не бывает «легких» ударов по голове: врач об опасности падения снега с крыши

Врач Демьяновская: самочувствие после удара по голове может быть обманчивым

Даже если после падения снега или льда с крыши человек чувствует себя нормально, это не означает, что травма безопасна: внутри черепа может формироваться гематома, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В медицине нет понятия „легкий удар“ по голове. Даже незначительное воздействие способно привести к серьезным последствиям, которые проявятся не сразу. Самочувствие сразу после травмы часто бывает обманчивым», — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что главная опасность кроется в том, что сразу после удара человек может чувствовать себя вполне нормально, в некоторых случаях испытывая лишь легкую тошноту или головокружение. Однако в последующее время внутри черепа может медленно накапливаться кровь из поврежденных сосудов — формироваться гематома или субарахноидальное кровоизлияние.

«Когда объем гематомы становится критическим, она может сдавливать головной мозг. Это состояние требует срочной операции, так же, как и массивное субарахноидальное кровоизлияние», — рассказала врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.